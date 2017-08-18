В Омской области в 30-градусный мороз отключили свет

13 января в Омской области ударили 30-градусные морозы. Ночью в селе Троицкое отключили свет, на что стали массово жаловаться жители населённого пункта. Из-за инцидента остыли стены в домах, и температура в комнатах упала до 8-10 градусов.

Один из жителей стал массово писать письма в социальные сети с надеждой, что его где-нибудь заметят. Он подчеркнул, что по состоянию на 9:00 утра по мск пять улиц остаются без света. Всего же в селе Троицкое проживает более 3000 человек. Свет отключили в самом густонаселённом районе – улицы Лузарная, Раздольная, Янтарная, Невская и Отрадная.

Житель села подчеркнул, что это происходит уже не в первый раз, и проблема постоянно заключается в нестабильной работе трансформатора. В ближайшее время морозы усилятся до 35 градусов.