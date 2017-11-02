В Москве хам за рулём пистолетом пугал семью

Пример неуважения на дороге произошёл в столице, где водитель элитной иномарки принялся пугать «обидчиков» пистолетом.





Источники не сообщают, на какой именно дороге произошёл инцидент. Однако журналистам «ХотГео» стало известно, что его участниками стали водитель-хам и семья с ребёнком в салоне. Как сообщается, владелец Lexus, двигаясь по левому ряду, потребовал от машины впереди уступить ему дорогу. Этого другой участник движения сразу сделать не мог, поскольку справа ехала другая машина. Когда иномарку удалось пропустить, её водитель протянул в окно своей машины руку с пистолетом и сделал один угрожающий выстрел, после чего удалился.



Семья заявила на нарушителя в полицию, и она разыскивает его по номеру машины. Примечательно, что некоторые пользователи Сети стали защищать стрелявшего, указав на несоответствующую скорость движения пострадавших. Но это не позволяет никому применять оружие.