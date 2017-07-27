В Москве камеры видеонаблюдения сняли самую смешную кражу

Камеры видеонаблюдения, установленные в одном из подъездов Бутово, Москва, запечатлели самую смешную и самую грустную кражу за последнее время.





Видео появилось в социальной сети «ВКонтакте». На ролике видно, как соседи воруют из подъезда самые «необходимые» в хозяйстве вещи. Среди них была банка для окурков, небольшой пластиковый тазик и ведро краски. Кроме того, неизвестный мужчина успел снять даже небольшое старое зеркало с мишурой в виде украшения. Зачем такие вещи могли кому-то понадобиться остаётся неясным. Интересно, что два ковра, расположенных у входа в лифт, горе-воры не взяли.



Пользователи соцсети посочувствовали бедным соседям и посмеялись над ними: «Дай бог, чтобы каждый день такие новости были», «В мире животных», «Да хорош нагнетать, просто ребятки шикануть мальца решили».