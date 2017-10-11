В Новосибирске горит легендарное кафе «Мельница»

Жители Новосибирска сообщают в социальных сетях о том, что в городе загорелось легендарное для них заведение под названием «Мельница».





Так в паблике во «ВКонтакте» подписчики опубликовали видео пожара. Со слов очевидца, на месте уже была полиция, и проводились первые спасательные действия. На данный момент издание «ХотГео» не располагает информацией о жертвах, территории и причине возгорания, а также сумме ущерба. Примечательно то, что эта «Мельница» горит не впервые, как отметил мужчина в видео.



По доступной сейчас информации, загорелось здание кафе-бара, расположенного на улице Богдана Хмельницкого. Напомним, что в Новосибирске есть также лофт-проект «Мельница». Жители города в соцсети уже выразили сожаление, поскольку для многих это место было любимым.