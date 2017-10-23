Сотрудники «Семишагоффа» в Санкт-Петербурге «бросали» пожилого мужчину по магазину

Инцидент между покупателем магазина «Семишагофф» и сотрудниками произошел 20 января в три часа дня. По словам очевидцев, отношение было несправедливым.





Как стало известно журналистам «ХотГео», между пожилым мужчиной и другой неустановленной личностью произошёл небольшой конфликт. Три сотрудника магазина отреагировали на ситуацию, повалив зачинщика на пол. Когда провокатор успокоился и спокойно несколько раз попросил его отпустить, мужчины никак не отреагировали, а наоборот продолжили прижимать его к полу. После чего завязалась потасовка, в результате которой они повалили витрину и шкафчики хранения.

Пользователи социальных сетей заметили, что сотрудники были неславянской внешности и у них присутствовал характерный акцент. На этой почве они отметили, что неоднократно происходили неприятные ситуации. Кроме того, и на качество обслуживания и продукции товаров поступило немало жалоб.