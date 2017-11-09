В Москве бизнесмена обвинили в сексуальных домогательствах после полового акта, который происходил первоначально на добровольной основе. Обвиняемый смог доказать, что провёл ночь с девушкой не насильно, дав прослушать правоохранителям запись со своего диктофона, по информации VistaNews.

Местом встречи стал бар Москвы. Приглянувшись друг другу, они пообщались, и в ходе беседы бизнесмен, которого поразила красота девушки, презентовал ей несколько ювелирных украшений, а также деньги в конверте. Далее имело место уединение и, собственно, интимная связь. Однако после этого у девушки полились слёзы, и она начала говорить, что не «ночная бабочка».

Бизнесмен разорвал банкноты так, что уже нельзя было восстановить, а его партнёрша заявила полицейским, что мужчина её домогался. Однако в связи с непонятными обстоятельствами делец записывал всё на диктофон, потому доказал, что не является насильником.