Француженка отравила 4-х бизнесменов, чтобы забрать их богатства

Патрисия Драгон из Ниццы отравила четырёх богатых мужчин, двое из которых умерли, а сама девушка просто-напросто забирала их деньги и уезжала к другой жертве.

В университете она была примерной отличницей, но спустя некоторое время преподаватели стали массово замечать, что в её окружении стали появляться богатые мужчины, которым за 50 лет. Старше всех был Франческо Филиппоне, являющийся 85-летним бизнесменом. Девушка соблазняла каждого мужчину и в результате просто давала еду, в которой был смертельно опасный яд. На данный момент известно, что девушка отравила четверых богатых мужчин, двое из которых погибли.

Француженка вела такой образ жизни на протяжении двух лет. За это время она перевела на свои счета в банках порядка 300 тысяч долларов. Жители Франции прозвали Патрисию Драгон «Чёрной вдовой», сравнивая её с ядовитым пауком, убивающим свою вторую половинку.