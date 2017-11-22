В Москве семиклассницу, отдавшуюся за бутылку вина, отправили на обследование

В Москве семиклассницу, отдавшуюся за бутылку вина пяти своим сверстникам, отправили на обследование. Как сообщает VladTime, медики проверят, нет ли у школьницы после случившегося нарушений психики, а если есть, то в какой степени.

Интернет-пользователи сомневаются, что семиклассницу действительно нужно обследовать на предмет психологической травмы. Мать школьницы после того, как её дочь за бутылку вина согласилась на интимную связь с пятью сверстниками, подала заявление в полицию. Однако потом она забрала его, отметив, что её дочь аморально себя вела, так что парни ни в чём не виноваты.

В школе девочку начали травить. Ребята из класса шпыняли её, а преподаватели не хотели видеть на своих уроках или позволяли себе замечания. В итоге семиклассницу забрала мать. Именно она в дальнейшем отправила ребёнку для обследования.