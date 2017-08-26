В Екатеринбурге воры выбивают стёкла автомобилей ради погони за добычей

Жители юго-западного района Екатеринбурга жалуются на то, что у них вскрывают автомобили. Причем метод для кражи был выбран довольно варварский.

Сообщение о том, что подобное происходит в городе, появилось в группе «Инцидент Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте». Известно, что оба автомобиля были отечественного производства. По опубликованным фотографиям стало понятно, что автомобили были припаркованы во дворе жилых домов и находились без присмотра. Воры решили не беспокоиться о взломе дверей и просто выбили стекла машин. Также в публикации указано, что из автомобилей было похищено практически всё, что находилось.

Подписчики группы отметили, что воры выбрали довольно странные объекты для грабежа, судя по внешнему состоянию транспортных средств, в них не могло быть чего-либо ценного. Они прокомментировали еще и то, что оставлять свою машину во дворе не самый безопасный вариант, и такой исход вполне ожидаем. Они напомнили о случаях, когда недовольные добычей грабители сжигали автомобили.