Мужчина принял роды по телефонным указаниям диспетчера скорой помощи

В городе Солигорске (Белоруссия) мужчина принял роды у жены с помощью телефонных указаний диспетчера скорой помощи. Ему удалось справиться с задачей благодаря профессионализму Светланы Пашковой.

В ночь на 6 марта 2018 года в службу обратился мужчина, заявляя о том, что у его жены отошли воды. Запись телефонного разговора была опубликована 4 апреля, и, по мнению врачей, диспетчер действовала профессионально и спокойно, чтобы не пугать мужчину. Семья проживала в посёлке Старобин, и для того, чтобы приехала скорая, необходимо было время.

Светлана решила, что при необходимости мужчина будет самостоятельно принимать роды. Так и произошло, и она давала ему чёткие указания, которые он выполнял. Процесс прошёл удачно, и они дожидалась автомобиля скорой помощи, который прибыл достаточно быстро, несмотря на значительное расстояние. Это был третий ребёнок в семье, но первый, который родился в таких обстоятельствах.

Сама Светлана Пашкова отмечает, что в этой ситуации ей помог опыт. Она в профессии с 1987 года и также работала на выездах. Диспетчер отметила, что в родах самое главное, чтобы в процессе не возникло осложнений, которые могут привести к смерти, как ребёнка, так и матери. Чтобы этого не произошло, следует обращаться к специалистам, а не пытаться всё сделать самому.