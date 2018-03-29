В Воронеже асфальт уложили прямо в лужи

В социальной сети опубликовали видео, в котором наглядно демонстрировалось то, как ремонтируют дороги в Воронеже. В ролике видно, что асфальт уложили прямо в лужи.

В социальной сети «ВКонтакте» в группе «Настоящий Воронеж» был опубликован видеоролик, действие которого происходит на улице Октябрьской. Автор видео акцентировал внимание на то, что асфальт был уложен прямо в лужи. Работники дорожной службы оказались на месте, и мужчина подошёл к ним, чтобы разузнать, почему ведутся работы в неподходящие для этого погодные условия, и какая компания этим занимается. Они сообщили ему название фирмы. Ей оказалась «Управление дорожного хозяйства». На вопрос мужчины о юридическом адресе компании работники ответили ему, чтобы он самостоятельно поискал его в интернете.

В комментариях пользователи интернета пожаловались, что подобная ситуация является типичной для страны. Некоторые отметили, что такое отношение к работе является непомерной тратой бюджета. Кто-то упомянул, что работники исполняют указы вышестоящих инстанций и сами они в этой ситуации не виноваты. Среди комментирующих было немало пользователей, которые ответили, что лучше какой-нибудь ремонт дороги, чем его не будет вообще.