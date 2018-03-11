«Дети играют и дышат вонью»: Жители посёлка под Ижевском пожаловались на бездействие администрации города

В социальной сети «ВКонтакте» появился шокирующий ролик. Жители посёлка Уральский пожаловались на то, что отходы текут прямо рядом с детской площадкой.

«Здесь играют наши дети и дышат этой вонью. Администрация города следит только за городом, а про посёлки все забывают», - возмущаются люди. Они отмечают, что не знают, как иначе решить этот вопрос, потому рассказывают во «ВКонтакте», как сообщает HotGeo.

Интернет-пользователи отнеслись к ролику не однозначно. Одни отметили, что детской площадки в ролике не имеется. Другие подчеркнули, что по этому поводу стоит в первую очередь обращаться к главе посёлка. Третьи указали, что у построек может быть частный владелец, а это значит, что администрация Ижевска ничего не сделает, если нет решения суда.