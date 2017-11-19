В США 53-летний соцработник сделал 2 подопечных "сексуальными рабами"

В США бывший социальный работник обвиняется в том, что использовала как минимум двух своих подопечных в качестве «сексуальных рабов». 5 апреля 53-жительницу штата Иллинойс арестовали, и сейчас ведётся следствие.

В ноябре 2017 года бывший подопечный социального работника подал жалобу за нарушение гражданских прав. По его словам, с ноября 2014 по июнь 2017 его использовали в качестве «сексуального раба». За это жительница штата Иллинойс дарила ему электронные гаджеты и разные подарки. Также, по словам пострадавшего, социальный работник призналась, что ранее такое было и с другими подопечными, одному из которых она даже помогла сбежать из реабилитационного центра.

Ещё одна жалоба поступила от больного, заявившего, что женщина активно приставала к нему в 2012 году. Пострадавший подчеркнул, что он сообщал о нарушении, но никто тогда ничего не предпринял. Стоит отметить, что обвиняют бывшего социального работника и в ряде других тяжких преступлений. 20 апреля 2018 года она предстанет перед судом, как сообщает HotGeo.