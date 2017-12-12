«Подпольная торговля виртуальными щенками»: В Сети обнаружили странный фейк

В социальных сетях массово распространяется фейковое объявление о продаже 8 щенков тибетского мастифа. Это сообщение появляется в сообществах разных городов России едва ли не ежеминутно.

В одном из объявлений даже был указан телефон. Однако на самом деле никаких щенков не существует. Интернет-пользователи, заметившие обман, просят «не вестись», даже если есть репост от друга – в заблуждение ввели очень многих, и объявление продолжает распространяться.

В Сети задумались о причинах странного фейка. Дело в том, что о необходимости платить в объявлении ничего не указано, как сообщает HotGeo. Некоторые предположили, что это какая-то особая форма хакерства, и как только кто-то откликнется на объявление, у него найдут способ снять деньги с карты.