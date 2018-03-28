В Новосибирске нашли способ заработка на трагедии в ТЦ «Зимняя вишня»

Молодые люди решили заработать благодаря пожару в городе Кемерово. Мошенники устраивают «лже-спрос» на свой товар и продают его с огромной наценкой.

В Новосибирске по квартирам местных жителей стали ходить молодые люди, которые навязывают хозяевам квартир покупку датчика дыма. Большую наценку на свой товар, которая достигает до 10 раз, они объясняют тем, что после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» в городе Кемерово такие приборы повысятся в цене.

Мошенникам доверяют как молодые, так и старые люди. Как отметил знакомый сына одной из жертв, мошенники продают прибор себестоимостью в 300 рублей за 3 тысячи. Юноша предупреждает жителей Новосибирска и предлагает покупать такие приборы в магазине, а не обогащать нечестных людей.

Напомним, что пожар в ТЦ в городе Кемерово произошёл 25 марта, по словам очевидцев трагедии, в здании не система оповещения и сигнализация.