В Ижевске работнику подорвали здоровье и уволили с позором

Электрик подорвал своё здоровье из-за необдуманных приказов начальства. Спустя долгое время пострадавший не может добиться расследования дела, о чем он написал пост в социальной сети.

Мужчина работал электриком в ТРК «Петровский». В 2016 году он получил значительные ожоги тела. Когда мужчина поправился, на него начало давить руководство, требуя отказа от судебных разбирательств. Также работодатель потребовал материального возмещения за сгоревшую технику. Получив отказ, мужчину начали притеснять и вскоре уволили «по статье».

Электрик отрицает свою вину в случившемся. Он сообщил, что оборудование было неправильно настроено, из-за чего частые сбои повредили его. Он также уверен, что руководство было уведомлено о возможной опасности для здоровья сотрудников, однако не приняло никаких мер.

Вот уже два года мужчина добивается справедливости и материального ущерба от бывших работодателей. Несмотря на то, что срок заявления вскоре истечёт, местные правоохранительные органы не начали расследования.