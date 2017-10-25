В Индонезии продавец сладостей показывал детям порно в качестве бонуса

В Индонезии был арестован 30-летний мужчина, который показывал детям порно. Продавец использовал видео как «бонус» за покупку его снеков с наценкой.

Житель Индонезии решил увеличить свои продажи за счет показа порнографии детям. Как утверждает полиция, местные мальчики три дня покупали снеки в 4 раза дороже за 2000 рупий с целью получить приятный «бонус», как сообщает HotGeo.

В полицию обратились родители детей, которых взволновала просьба детей увеличить их карманные расходы. После допроса родителей некоторые мальчики признались, что местный продавец показывает им порнофильмы на мобильном телефоне в награду за покупку дорогого снека.

Взрослые обратились к местным чиновникам, которые вызвали полицию и задержали продавца.