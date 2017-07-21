В Перми на башенном кране рядом с домом на Беляево повесили надпись «Заплати строителям»

6 апреля 2018 года недовольные рабочие разместили на башенном кране огромный плакат с надписью «заплати строителям». Инцидент произошёл в Перми рядом с недостроенным объектом «Космодом» на улице Беляево 9А.

Причиной для размещения баннера послужила задолженность подрядчика «Уралбилдинг» перед компанией UST за аренду башенного крана, также просрочки по выплате строителям заработных плат. Генеральный директор компании-подрядчика подтвердил задержку в оплате за аренду, однако отрицал обвинение в невыплате зарплаты рабочим. Он утверждает, что вопрос решён и деньги переведены застройщику.

Работники подрядчика, в комментариях под записью, рассказали о продолжительных задержках в выплате зарплат. Также они подтвердили, что это происходило неоднократно, однако на все просьбы и жалобы руководство не обращала внимание. Тогда строители воспользовались более серьезными методами. На данный момент известно, что прокуратура занялась рассмотрением дела.