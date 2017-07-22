В Омске растаявший снег затопил целую улицу

С наступлением долгожданного потепления улицы города Омск превратились в бассейн с водой. По этой причине горожане предложили устроить весеннее синхронное плавание, чтобы достучаться до властей.

Житель Омска опубликовал фото обычной весенней дороги его города. На снимке видно, что талая вода полностью покрыла асфальт, и жителей могут спасти лишь высокие резиновые сапоги. Парень возмущается и не понимает, почему власти ничего не предпринимают. Например, не откачивают воду.

В комментариях люди в шутку начали предлагать устроить весеннее синхронное омское плавание с целью достучаться до администрации и улучшить ситуацию на дорогах. Другие же успокоили граждан тем, что вскоре всё испарится на солнце.