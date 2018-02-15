В Ульяновске пассажирам с билетами предложили ночевать на автовокзале

Жителям Ульяновска администрация автовокзала предложила ночевать на вокзале. Это произошло из-за того, что было продано по 2 билета на 1 место.

Запись об этом появилась в группе в социальной сети «ВКонтакте». Граждан, добросовестно купивших проездные билеты, не смогли отправить до пункта назначения. Причиной этому стало то, что на один рейсов продавали два билета на одно место разным людям. Тем, кто не смог отправиться до пункта назначения предложили ожидать отправки в стенах вокзала до тех пор, пока не получится уехать. Пользователь, пожаловавшийся на такое положение дел, задался вопросом о том, до каких пор они будут это терпеть.

Подписчики группы отреагировали на ситуацию по-разному. Некоторые рассказали о том, что им приходилось сталкиваться с подобными ситуациями на том же вокзале. По мнению других, жалобы надо писать не в интернете, а в организацию, которая ответственна за происходящее. Один из пользователей решил доказать, что по информации на сайте вокзала были свободные места во многих автобусах, однако присутствовавшие на вокзале утверждают обратное.