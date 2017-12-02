Мужчина обнаружил в своей ванной бездомного мужчину, пьющего коктейль

В английском городе Сток-он-Трент мужчина вернулся домой и обнаружил, что в его квартиру забрался злоумышленник. Владелец дома нашел его принимающим ванну и пьющим коктейль.

Мужчина сразу позвонил в полицейское отделение, чтобы те разобрались со сложившейся ситуацией. Но пока представители власти приехали на вызов, неизвестному удалось скрыться. Позже злоумышленник был задержан. Им оказался 36-летний мужчина, не имеющий определенного места жительства. Он был обвинен в проникновении на частную территорию, а также краже. Однако известно, что бездомный избежал заключения и был выпущен на свободу без внесения денежных средств. Владелец дома рассказал о том, что злоумышленник не только принимал ванну, но и сделал себе коктейль из имеющегося в доме алкоголя.

Глава местного полицейского участка успокоил жителей города, заявив, что подобный случай является единичным. Он сомневается, что подобный, резко отличающийся от рядовых, инцидент не повторится.