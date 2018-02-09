В Омске дети ходят в школу по затопленному тоннелю

Некая жительница Омска пожаловалась во «ВКонтакте» на затопленный тоннель на улице Стрельникова. По словам женщины, это единственный путь, чтобы дети могли пройти в школу и на остановку.

В ином случае приходится перебегать улицу с интенсивным автомобильным движением. Жительница Омска пожаловалась, что обращалась во многие инстанции по данному поводу, но уже который год нет реакции. Некоторые интернет-пользователи поддержали её, отметив, что, вдобавок ко всему, тоннель ещё и не освещается, потому проходить там можно только с фонариком, как сообщает HotGeo.

Были, впрочем, и те, кто таким возмущениям удивились. Люди подчеркнули, что в 100 метрах там имеется пешеходный переход, а сам тоннель на самом деле является технологическим.