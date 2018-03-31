В Омске снег «разъедает» крышу

В социальной сети пожаловался житель дома по улице Дмитрева в городе Омск. Мужчина указывает на бездействие «УК ЖКО Берег», из-за которого вся его квартира в талом снеге.

Как сообщил потерпевший, уже последние три года он страдает от весеннего потепления, из-за того, что крышу дома не ремонтирует управляющая компания. Её представители всё время отправляют жителя то к диспетчеру, то к мастеру участка, и не принимают никаких мер.

Мужчина в ужасе, так как у него в доме течёт не только крыша, но и межпанельные швы. Ремонт в квартире давно уже уничтожен талым снегом, появились грибки. Когда житель поднялся на технический этаж, то его встретили несколько вёдер да пластиковые канистры – единственное что сделала компания для «комфорта» жильцов.

Представители «УК ЖКО Берег» при этом уверяют потерпевшего, что ремонт крыши его дома по улице Дмитрева проведён успешно. Теперь мужчина пытается добиться справедливости с помощью социальной сети и обращается непосредственно к начальнику организации.