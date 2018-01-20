Жители Нижнего Новгорода задумались о переменах после пожара

Во «ВКонтакте» житель Нижнего Новгорода рассказал, что загорелся старый нежилой дом на улице Белинского. Мужчина, сообщив об этом, поинтересовался, не является ли это косвенным знамением перемен, как сообщает «Версия.Инфо».

По словам очевидца, пожар начался со второго этажа. По какой причине это произошло, не известно. Некоторые интернет-пользователи заподозрили, что дело может быть в поджоге – подобная ситуация уже имела место в 2017 году, причём также на улице Белинского. Впрочем, для чего именно так избавляться от дома, люди понять не смогли.

Человек, опубликовавший известие, спросил, не думают ли жители Нижнего Новгорода, что старые деревянные здания стоит сносить. Оказалось, что люди действительно не против таких перемен – всё-таки нужно учитывать современные порядки, а не жить прошлым.