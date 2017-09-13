В Нижегородской области на женщину упал рекламный щит

В Нижегородской области в городе Дзержинск женщину травмировала реклама в буквальном смысле. На неё упал огромный рекламный щит, как сообщает HotGeo.

Тяжёлая конструкция была снесена ветром. Предполагается, что её слишком плохо закрепили. Женщина была в большом шоке. Упавший щит травмировал ей ногу, сейчас жительница Дзержинска пребывает в больнице.

В Сети интернет-пользователи отметили, что подобные случаи уже имели место. Они порекомендовали пострадавшей обратиться с жалобой на хозяев рекламного щита. «Коммерция не должна лишать жизней», - подчеркнул один из пользователей.