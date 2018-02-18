«Слишком нервная работа»: В Перми у офиса телекоммуникационной компании завалили окурками бордюр

В социальной сети «ВКонтакте» в паблике «Подслушано Пермь» местные жители показали пример «слишком нервной работы». Бордюр у офиса одной телекоммуникационной компании был полностью завален окурками.

Интернет-пользователи были поражены данным случаем. Некоторые отметили, что, вероятно, в данной компании предпочитают не работать, а ходить на перекур, потому и набросали столько. Другие подчеркнули, что проблема не в самих обитателях офиса, в администрации Перми – слишком мало урн, потому люди выкидывают окурки, где приходится, как сообщает HotGeo.

Были и те, кто посоветовал в таком случае не говорить о вреде от собак – экскрементов, оставляемых животными, меньше, чем окурков даже у этого одного офиса. Отдельные личности в шутку поблагодарили работников телекоммуникационной компании за хороший весенний «подарочек бомжам».