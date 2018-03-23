«Парень с прицепом»: В Уфе женщина украла плюшевого медведя вместе с полкой

В одном из магазинов Уфы произошёл странный случай. Некая женщина, зайдя в помещение, украла плюшевого медведя, потащив его вместе с полкой.

Как отмечают в Сети, дама, вероятно, не заметила «прицепа». Полка оказалась достаточно лёгкая, потому оттуда только всё высыпалось, а далее женщина спокойно протащила её через дверь. После этого за ней уже кинулись поражённые продавцы, как сообщает HotGeo.

«Парень с прицепом» - именно так окрестили данный случай интернет-пользователи. Некоторые из них даже пожалели незадачливую воровку, предположив, что на этот шаг её сподвигло одиночество, а также тотальная бедность. Были и те, кто решил – женщине понадобилась полка, а с помощью плюшевого медведя её забрать оказалось несколько легче.