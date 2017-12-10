В Омске обрыв контактного провода привёл к травмированию 5 человек

В Омске произошла авария на перекрёстке улицы Думской и Карла Маркса. Из-за обрыва проводов пострадали уже водители 5 автомобилей.

Сообщение о происшествии было опубликовано на странице сообщества «Аварийный Омск» в социальной сети «ВКонтакте». Оборвавшиеся провода уже перебили 5 автомобилей. Движение перекрыто в центре Омска, автомобилисты двигаются по одной полосе.

Территория на данный момент обесточена, чтобы ликвидировать последствия на перекрёстке улицы Думской и Карла Маркса. Одного пострадавшего уже доставили в больницу. Как долго в центре Омска не будет света на данный момент неизвестно.