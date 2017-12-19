В Перми живодёры морят собаку голодом в закрытом автомобиле

В городе Пермь на улице Старцева владельцы собаки закрывают бедное животное на ночь в автомобиле. Очевидцы обвиняют их в жестоком обращении с псом и грозят статьей.

В социальной сети очевидец поделился фотографией, на которой изображён пёс, закрытый в автомобиле. Как утверждает очевидец, владельцы животного закрывают его на ночь в машине. Собака скулит и пытается выбраться из «тюрьмы», страдая от голода и холода. Лишь в обеденное время её выпускают.

В комментариях горожане предложили подать на живодёров в суд, руководствуясь статьей 245, которая предусматривает наказание за жестокое обращение с животными. В соответствии с данной статьей, владельцы собаки будут вынуждены заплатить штраф до 80 тысяч рублей или же отработать на испытательных работах сроком до 1 года. Другие же предлагают нарушить административный закон, разбив окна машины, чтобы бедное животное вышло на свободу.