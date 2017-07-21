«Бетонный колобок»: В Ижевске авто въехало в декорацию вдоль кольцевой дороги

В Ижевске утром 14 апреля произошёл странный случай. Авто неожиданно въехало в шарообразную часть декорации вдоль кольцевой части дороги улиц Пушкинской и К. Либкнехта.

Конструкция в результате оказалась выброшена на проезжую часть. В Сети шар уже прозвали «бетонным колобком». Некоторые предположили, что водитель уснул в поездке, потому и врезался в декорацию, отправив её в сторону, как сообщает HotGeo.

Были и те, кто в шутку заявил – это игра в автобоулинг. Водитель решил разнообразить свою поездку, вот и нацелился на декорацию, хотя «страйк» ему выбить не удалось. Отдельные личности сделали выводы, что это была попытка просто сократить дорогу. В настоящее время конструкцию уже вернули на своё место.