Горе-фанат Стивена Хокинга был арестован полицией

53-летний Джон Берри утверждал, что он страдает от болезни моторных нейронов, отказываясь отвечать перед судом. Мужчина даже появился в инвалидном кресле, подражая Стивену Хокингу.

Джон Берри был обвинён за ложное заявление в полицию о том, что его преследует неизвестная женщина. 53-летний мужчина отказался присутствовать на судебном заседании, представив ложную медицинскую справку о том, что у него боковой амиотрофический склероз. Для подтверждения своих слов мужчина Джон Берри даже показался один раз в инвалидном кресле.

Немного позже в январе мошенник был разоблачён за рулём собственного автомобиля. Правоохранительные органы арестовали преступника и отправили в местную тюрьму.

Напомним, что болезнь моторных нейронов или боковой амиотрофический склероз (БАС) поражает все конечности и мышцы, используемые для жевания, глотания и дыхания. Возможно Джон Берри решил подражать Стивену Хокингу, который умер 14 марта 2018 года.