Ветеран ВОВ ожидал неотложной помощи медиков целых 4 часа

8 апреля на Пасху скорая смогла оказать неотложную помощь бывшему медработнику ВОВ в селе Балашиха лишь спустя 4 часа. Медработники сослались на нехватку рабочих экипажей, которых было всего 11.

Ветерану ВОВ на девяносто первом году жизни стало плохо вечером 8 апреля. Родственники женщины вызвали скорую. Однако карета скорой помощи прибыла в село Балашиха, которое находиться в Подмосковье, спустя 4 часа. Медперсонал объяснил своё опоздание тем, что у них в распоряжении было всего лишь одиннадцать машин, а вызовов было намного больше.

Такой беспрецедентный случай возмутил родных Лидии Турской и они поделились им в социальной сети. В публикации была информация о том, что Лидия работала полевой медсестрой и спасла много жизней. Однако теперь здравоохранение совсем не заботится о своих гражданах.

В группе люди ответили, что работники скорой помощи не виноваты, так как бюджет был вновь урезан, а машин очень мало. Другие выразили сильное негодование из-за качества медицинского обслуживания в России.