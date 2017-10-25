В Ульяновске парковщики разрисовали 12 автомобилей

12 машин, припаркованных на Новосондецком бульваре в городе Ульяновске, были облиты краской. Местные жители считают, что это дело рук парковщиков, которые желают увеличить свою прибыль.

Очевидец поделился с горожанами фотографией в группе «ВКонтакте». На снимке изображена измазанная синей краской машина. Очевидец утверждает, что на Новосондецком бульваре пострадало ещё около 12 машин.

Пользователи сразу предположили, что это может быть акция от парковщиков, которые стали работниками новой парковочной площадки неподалёку от бульвара. Они считают, что из-за того, что большинство водителей предпочитают сэкономить и оставляют свои транспортные средства во дворах, работники парковки теряют свою зарплату. Поэтому они решили так увеличить количество клиентов.

Также жители Ульяновска обвинили местного участкового в том, что он не исполняет своих обязанностей и допускает подобное хулиганство.