В Энгельсе психиатр затащил женщину в машину как мешок

В Энгельсе жильцы вызвали полицию, когда они стали очевидцами как мужчина насильно пытался затащить женщину, словно мешок. Он представился психиатром, который хотел на своей машине госпитализировать сумасшедшую.

Местные жители в Энгельсе увидели, как сильный мужчина пытался затащить маленькую женщину к себе в мавтомобиль. Бдительные жильцы сразу вызвали полицию. Когда работники правоохранительных органов прибыли на место, мужчина заявил, что он психиатр и собирается госпитализировать женщину из-за того, что на неё жалуются соседи.

В больнице подтвердили слова врача и сказали: «Она сумасшедшая, соседи жаловались, что она подкармливает собак и кошек».

Жители Энгельса возмущены таким отношениям к людям, даже если они душевнобольные. Однако большинство не считают женщину помешанной только из-за того, что она заботится о бездомных животных.