В Британии десятки женщин были изнасилованы перевозчиками из службы доставки в 2017 году. Такие данные обнаружились по итогам анализа опроса Freedom of Information.

Оказалось, что больше 60 случаев сексуального насилия были совершены именно перевозчиками из службы доставки. Дважды совершалось такого рода нападение на девочек младше 13 лет. Всего 36 раз за 2017 год перевозчики преследовали своих жертв, 20 раз – очень активно приставали и 10 – изнасиловали.

Одними из самых опасных в этом плане были признаны графства Девон, Корнуолл, Дорсет, Суррей и Норфолк, как сообщает HotGeo. Специалисты отмечают, что данные не полные, так как не все женщины готовы признаться в том, что на них совершалось нападение сексуального характера.