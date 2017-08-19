В Перми автобус протаранил серебристую "Приору"

Очевидец выложил фотографии с места ДТП в группу "ВКонтакте". В городе Пермь произошла страшная авария на перекрёстке Пушкина и Комсомольского проспекта. Большой автобус столкнулся с "Приорой" и протаранил бок машины.

В группе «Мой город – Пермь» очевидец утреннего ДТП опубликовал фотографии происшествия. Как утверждает автор публикации, авария произошла на перекрёстке Пушкина и Комсомольского проспекта в городе Пермь.

Очевидно, что большой городской автобус протаранил серебристую "Приору". Из-за удара легковой автомобиль был сильно повреждён с правого бока. Также машину после столкновения вынесло с дороги на тротуар.

Житель не сообщил о жертвах, однако подписчики считают, что если водитель был с пассажирами, то те могли сильно пострадать. Другие предположили, что в ДТП виновен водитель, который мог нарушить правила дорожного движения, находясь в состоянии алкогольного опьянения после весёлой ночи выходного дня.