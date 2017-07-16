В США 5-летний ребёнок гонялся за соседями с ножом из-за нерадивой матери

В городе Колледж-Стейшен в Техасе мальчик 5 лет бегал за соседями, наставляя на них нож. Людей это очень напугало. В настоящее время правоохранительные органы завели дело против его матери, как сообщает «Версия.Инфо».

Примерно в 18.00 по местному времени полицейские получили вызов о том, что по тротуаре ходит мальчик с ножом, пугая окружающих. По словам свидетеля, ребёнок вышел за ворота своего дома и начал подбегать к прохожим. Индивидуум отображ холодное оружие у мальчика, и потом тот вернулся к себе. Когда представители власти приехали, то выяснили, что мальчик был дома один 45 минут, а потом заскучал.

Когда полицейские провели опрос свидетелей, то нашли мать ребёнка. 24-летней жительнице Колледж-Стейшена инкриминировали то, что она не выполняет родительские обязанности. В Сети часть пользователей заступились за мать маленького нарушителя. Они отметили, что такое могло бы случиться, даже если бы Мартинес вышла всего на 5 минут. Впрочем, другие подчеркнули, что в любом случае в плохом поведении ребёнка всегда виноваты родители.