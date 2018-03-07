В Британии обнаружили живое воплощение Соника из игры Sonic the Hedgehog. Житель города Тонтон в графстве Сомерсет нашёл его в своём саду.

Это был ёж, залитый синей краской, в связи с чем и напомнил британцу Соника. По словам местных активистов, животное выжило и в настоящее время проходит лечение в ветеринарной клинике. Намеренно ежа окрасили в синий цвет или он просто куда-то упал, в настоящее время не известно, как сообщает HotGeo.

Специалисты провери кропотливую работу, чтобы очистить животное. Краска была достаточно ядовитой, и после удаления с иголок там остались ожоги. Защитники животных призвали людей следить за сохранностью банок с краской, химических веществ и пестицидов. В ином случае это может быть опасно для детей и животных.