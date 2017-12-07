Двухметровая яма угрожает водителям Екатеринбурга

В Екатеринбурге появилась яма на дороге, которая в глубину может достигать двух метров. Ремонтниками дорог еще небыли предприняты какие-либо действия по ее устранению. Более того, отсутствуют ограждения, так что и сейчас «черная дыра» угрожает жизням водителей.

Влад Черпаков выложил фото образовавшейся ямы на дороге по улице Крестинского в группу «ВКонтакте», предупреждая местных жителей об угрозе, ведь сам очевидец пострадал из-за того, что яма не была огорожена работниками служб.

Пользователи высказали предположение, что такая глубокая яма могла образоваться в результате обвала канализационного люка. В таком случае, необходимо обратится к квартальному по району.

Также прозвучали призывы, самостоятельно справится с потенциальной угрозой. Для этого жителям достаточно «скормить» яме весь скопившийся мусор.