В Омске охрана никак не реагировала, когда дети бегали по крыше школы

В Омске дети беспрепятственно вышли на крышу школы. Очевидец, который опубликовал видео, задает риторический вопрос: «А куда смотрела охрана?»

В 18:30 вечера на крыше школы №90 снято на видео нескольких подростков, гуляющих на крыше трехэтажной школы. Возможно, дети запустили на крышу мяч, а может просто решили «полазить». Видео было опубликовано в группе «Вконтакте». В надписи к посту автор утверждает, что самое страшное в этом то, что непонятно куда смотрит охрана.

Мнения подписчиков разделились. Одни считают, что один охранник на посту не может уследить абсолютно за всем. Было высказано предположение, что виноваты скорее родители. В половину седьмого вечера должны именно они, а не охрана школы следить за детьми.

Так же были и те, кто не видит в случившемся ничего катастрофического, ссылаясь на собственное детство, проведенное на крышах, чердаках и деревьях.