Жители Краснодара жалуются на падающие деревья и "фонтан для релаксации" в трамвае

Жители Краснодара жалуются на ухудшающиеся погодные условия. Одни отмечают, что из-за ветра и дождя во дворах жилых домов падают деревья, другие обратили своё внимание на «фонтан для релаксации» в одном из трамваев.

В социальной сети «ВКонтакте» жители Краснодара наглядно демонстрируют последствия дождя в городе. Падающие на автомобили деревья они назвали «погодным апокалипсисом». Автор публикации отметил, что инцидент произошел недалеко от комплекса «Немецкая деревня». Пользователи Сети отметили, что дождь и ветер часто становятся причинами локальных стихийных бедствий во многих регионах России.

Также внимание привлекла видеозапись, на которой показан «фонтан для релаксации», обнаруженный в одном из трамваев Краснодара. Автор уточнил маршрут общественного транспорта, и задался вопросом о том, куда идут деньги с оплаты проезда, которую постоянно повышают. В комментариях к публикации многие высказались о том, что за подобные новшества и уют можно доплатить.