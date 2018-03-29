В Нижнем Новгороде "Москвич" провалился под асфальт

В четверг, 19 апреля, в Нижнем Новгороде легковой автомобиль провалился под асфальт. Пользователи Сети поспешили опубликовать снимки произошедшего и обсудить случившееся.

В группе «Типичный Нижний Новгород» в социальной сети «ВКонтакте» появились фотографии, на которых видно провалившийся под асфальт «Москвич». «Ну, вот, опять! Город уходит из-под ног и из-под колёс нижегородцев», - уточнил автор публикации. Известно, что случай произошел около 12 часов дня по адресу улица Чаадаева 2б. У очевидцев появился только один вопрос о том, когда это кончится.

Подписчики группы предположили, что виной этому стали проблемы с трубами водоснабжения. Они уверены, что их не реставрировали и не меняли на протяжении долгого периода времени. Некоторые отметили, что подобное может произойти в любой из точек города, где ситуация с трубами практически аналогичная. Другая часть подписчиков предположила, что на снимке автомобиль не провалился, а въехал в уже существовавшую яму, которую они наблюдали парой дней ранее.