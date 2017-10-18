В Нижнем Новгороде в магазине «Пятёрочка» продали курицу с червяком

В социальной сети подписчица рассказала о том, что она купила необычную курицу в магазине «Пятёрочка» в Нижнем Новгороде. Кроме курицы в упаковке пострадавшая обнаружила необычного червяка.

В группе «ВКонтакте» пожаловалась местная жительница на то, что ей продали курицу с червяком. 19 апреля пострадавшая купила куриные грудки в магазине «Пятёрочка» на улице Пятигорской, 16.

Необычный червяк был обнаружен автором публикации после того, как она сняла с грудки шкуру. Вначале женщина предположила, что это может быть часть внутренних органов, однако после поиска в интернете необычная находка оказалась червяком.

Жительница не знает, что делать и стоит ли обращаться к администрации магазина, ведь она не уверенна в том, что это именно червь.

Большинство подписчиков опровергли идею автора публикации, утверждая, что это трахея или же пищевод курицы. Некоторые же настаивали на том, что это бычий цепень и курицу нужно срочно нести обратно в магазин.