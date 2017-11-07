В Омске полиция задержала мужчину, пнувшего в пах девушку

Житель Омска без причины ударил женщину ногой в пах. При обыске мужчины полицейские нашли у него нож.

В группе «ЧП Омск» в социальной сети «ВКонтакте» неизвестный опубликовал видео, на котором видно задержанного представителями власти мужчину. Автор указал, что до этого неизвестный пнул девушку в пах, а при обыске у него нашли нож. На видеозаписи слышно, что он что-то отвечает полицейским, но неразборчиво.

Подписчики группы постарались понять, чем руководился мужчина, когда решился на содеянное. Многие полагают, что необходимо узнать о мотивах неизвестного, что толкнуло его ударить девушку. В комментариях рассказали о том, как вышедшая в магазин девушка получила топором по голове, уточнив, что произошло это без причины. В комментариях разгорелись споры о том, что мужчина не должен поднимать руку на женщину не при каких условиях. Они думают, что он должен быть наказан с максимальной строгостью, вне зависимости от того, что стало мотивом.