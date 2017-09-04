В Новосибирске "Чуйский тракт" заволокло дымом

Жители Новосибирска сообщили, что федеральную автомобильную дорогу M52, известную также как «Чуйский тракт», заволокло дымом. Причиной этому стала горящая трава.

В группе в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение от неизвестного пользователя, который обратил внимание на нулевую видимость на трассе. Он уточнил, что происходит это в Искитимском районе, недалеко от посёлка Ложок. Автор прикрепил видеозапись, сделанную им из салона машины. Распространение огня усиливается из-за ветра. В ролике видно, что на месте уже работает пожарный расчет. А также и то, что дым значительно понижает видимость на трасе, не давая увидеть проезжающий рядом транспорт. Из кадров видео заметно, что огонь распространился незначительно, и скорей всего пожарные потушат его раньше, чем он разрастётся.

Подписчики группы полагают, что причиной для возгорания могли послужить выкинутые окурки из проезжающих машин. В комментариях напомнили, что подобные пожары происходят каждый год и ситуация не меняется.