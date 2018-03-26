В Кемерово дым от пылающего гаража было видно в разных концах города

Очевидец поделился фотографией нового пожара в городе Кемерово. На этот раз трагедия произошла в гаражном кооперативе на улице Мичурина.

В группе «ВКонтакте» житель города Кемерово опубликовал фотографию очередного пожара в Кемерово. На этот раз в городе пылает гаражный кооператив на улице Мичурина На фотографии видно огромное облако чёрного дыма над одним из гаражей и несколько пожарных машин.

Большинство подписчиков признались, что постоянные пожары в их городе перестали быть сенсацией и больше их не интересуют. Энтузиасты стали вновь винить горожан в том, что они халатно относятся к пожарной безопасности и ругать виновников нового возгорания.