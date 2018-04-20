В Омске с крыльца супермаркета «Магнит» сорвало лист поликарбоната

В Омске на крыльце супермаркета сети «Магнит», расположенном на улице Перелёта, оторвало лист поликарбоната. Данные о пострадавших не известны.

В социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЧП Омск» жительница города опубликовала видеозапись, на которой запечатлено случившееся. Остались неизвестными причины того, почему сорвало лист поликарбоната. Некоторые подписчики считают, что виной всему сильный порывистый ветер и то, что материал был плохо закреплён на здании.

Пользователи интернета, которые проживают недалеко от указанного супермаркета, заявили, что видят подобную картину не в первый раз. Ранее также ветер срывал листы поликарбоната, поэтому местные жители ходят возле «Магнита» аккуратно и осторожно.