В Ульяновской области после закрытия школы ненужные книги разбросали по участку

В Ульяновской области после закрытия школы ненужные книги и другие принадлежности просто разбросали по участку. Об этом рассказали во «ВКонтакте» в сообществе «Ульяновск 73».

«Вот что происходит со школой после закрытия», - прокомментировала ситуацию автор поста, продемонстрировав ряд фотографий. Когда учебное заведение перестало функционировать, всё, что было списано, уничтожили, а ненужное просто разбросали.

Интернет-пользователей возмутило такое обращение со школьными принадлежностями. Они отметили, что закрытие учебного заведения – не повод превращать его в городскую свалку. Книги можно было хотя бы сдать на макулатуру, а не бросать на участке, как сообщает HotGeo.