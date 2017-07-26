Toyota Camry и SsangYong столкнулись на перекрёстке в Новосибирске

В Новосибирске, на пересечении улиц Станиславского и Котовского, столкнулись Toyota Camry и SsangYong. О деталях происшествия один из местных жителей решил рассказать в Сети.

В группе службы эвакуации Новосибирска в социальной сети «ВКонтакте» появились фотографии, на которых запечатлены последствия дорожно-транспортного происшествия в Ленинском районе Новосибирска. От столкновения Toyota Camry лишилась передней части кузова. Машина корейского производства получила удар в правую часть, из-за чего у неё вывернуло колесо и выкинуло на обочину, врезавшись в ограждение и столб. Автор публикации уточнил, что столкновение было сильное, но известно, что обошлось без жертв.

Неизвестно, кто из водителей стал виновником дорожно-транспортного происшествия на перекрестке. Также нет информации о полученных травмах пассажиров машин. Из фотографий понятно, что если бы не столкновение со столбом и ограждением, то автомобиль, возможно, мог оказаться на тротуаре.