В Кемерово снова пожар: загорелся очередной гараж с автомобилем

В Сети появилось видео о том, что в Кемерово снова случился пожар. На этот раз на улице Диагональной загорелся гараж с автомобилем.

Очевидцы выложили в группу в соцсети «ВКонтакте» видео, на котором заснят горящий гараж. Самого огня не видно, но зато заметен черный дым, который накрыл половину улицы. По словам жителей города, огонь задел линии электропередач, которые были повешены достаточно низко. Подписчики группы и жители города больше всего обеспокоены тем, что в Кемерово по несколько раз ко дню что-то горит. Некоторые успокаивают и говорят, что сейчас сезон такой и во всех городах происходят ЧП, но после пожара в Зимней Вишне, на происшествия в Кемерово стали обращать больше внимания.

Однако были и те, кто утверждает, что, не смотря на погодные условия, с пожарами кто-то должен что-то сделать, а исходя из того, что они не прекращаются, подписчик сделал соответствующие выводы.

У некоторых комментаторов возникла мысль, что вовсе не погода виновата в пожарах. Они уверены, что в городе объявился поджигатель.